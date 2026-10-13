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Царьград

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228 тысяч женщин на Южном Урале проверили здоровье груди по ОМС

228 тысяч женщин на Южном Урале проверили здоровье груди по ОМС

В Челябинской области с января по сентябрь маммографию по полису ОМС прошли около 228 тысяч женщин, а территориальный фонд направил на эти обследования 147 миллионов рублей.

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