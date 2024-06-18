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В центре Москвы горожане могут арендовать площадки для мероприятий

В центре Москвы горожане могут арендовать площадки для мероприятий

Такая возможность появилась в рамках летнего фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».В рамках летнего фестиваля «Лето в Москве.

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