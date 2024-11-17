Ждать ли нового роста цен на золото – что влияет на котировки Татьяна АрестоваЦены на золото продолжат зависеть от ключевых экономических факторов, включая изменения в валютных курсах, инфляционные данные и решения Федеральной резервной системы США.
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