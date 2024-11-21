Пушков назвал безответственными действия США с ракетами на Украине

Действующие власти США безответственно приближают конфликт с Россией, а победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп молчит, написал сенатор Алексей Пушков 21 ноября в своем Telegram-канале.
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