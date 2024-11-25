Анджелина Джоли представила свой новый фильм на фестивале в Турине

Анджелина Джоли представила свой новый фильм "Без крови" на фестивале Torino Film Festival.Анджелина Джоли/Фото: Vittorio Zunino CelottoАнджелина Джоли/Фото: Vittorio Zunino Celotto49-летняя актриса вышла на красную дорожку в чёрном свитере, юбке и туфлях без каблука.