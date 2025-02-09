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Исиба заявил о намерении японских компаний строить заводы в США

Исиба заявил о намерении японских компаний строить заводы в США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что во время президентского срока американского лидера Джо Байдена японские автопроизводители не стремились открывать заводы в США, а теперь, когда главой Белого дома стал Дональд Трамп, ситуация изменилась.

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