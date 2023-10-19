Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборстваТурнир UFC 294. Ислам Махачев – Александр ВолкановскиПосле завершения карьеры легендарного Хабиба Нурмагомедова, непобежденного чемпиона UFC в легком весе, в этой категории быстро появилась новая звезда из Дагестана.
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