Тульский фотограф Илья Гарбузов посвятил серию фото Демидову

Металлурги и оружейники Демидовы обычно ассоциируются с Уралом, но именно в Туле Никита Демидович Антуфьев, ставший в последствии Демидовым, основал свой первый «вододействующий» чугуноплавильный завод, встретился с Петром I и только потом Демидовы «шагнули» на Урал и дальше на восток.
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