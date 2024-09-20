Тульский фотограф Илья Гарбузов посвятил серию фото Демидову

Металлурги и оружейники Демидовы обычно ассоциируются с Уралом, но именно в Туле Никита Демидович Антуфьев, ставший в последствии Демидовым, основал свой первый «вододействующий» чугуноплавильный завод, встретился с Петром I и только потом Демидовы «шагнули» на Урал и дальше на восток.