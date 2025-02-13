Раскрыто, кто может стать претендентом на наследство Маслякова

Юрист Хаминский: наследство Маслякова будут делить по завещанию или закону Первыми на наследство телеведущего и руководителя КВН Александра Маслякова по закону будут претендовать его вдова и сын, заявил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.