Эксперт назвал главную проблему электромобилей в России

Несмотря на своею экологичность и более низкие эксплуатационные расходы, электромобили пока не готовы полностью заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания из-за сложностей адаптации к суровым зимам в России и других северных странах.
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