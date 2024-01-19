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Эксперт назвал главную проблему электромобилей в России

Эксперт назвал главную проблему электромобилей в России

Несмотря на своею экологичность и более низкие эксплуатационные расходы, электромобили пока не готовы полностью заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания из-за сложностей адаптации к суровым зимам в России и других северных странах.

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