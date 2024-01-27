Седан Dongfeng Aeolus Shine Max подешевел в России на 491 тыс. рублей, но финансовая выгода ограничена по времени

Как сообщили «Китайские автомобили» со ссылкой на компанию «Моторинвест», дистрибутора авто Dongfeng в России, седан Dongfeng Aeolus Shine Max можно приобрести с максимальной финансовой выгодой до 491 тыс.
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