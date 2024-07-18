Волховская прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом на Мурманском шоссе

Пассажиры не пострадали, водителя госпитализировали По поручению прокурора Ленобласти Сергея Жуковского Волховская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП на 13-м километре Мурманского шоссе, сообщили сегодня в пресс-службе региональной прокуратуры.