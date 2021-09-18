Историк рассказал, как власти Польши «проспали» крах страны в 1939 году

Польша в сентябре 1939 года была обречена на разгром гитлеровской Германией – Варшава просто "проспала" сосредоточение сил вермахта у своих границ, к тому же Лондон не собирался оказывать реальную военную поддержку плохо подготовленной польской армии, и современным властям Польши следует помнить о том, как западные государства отдали их страну на заклание ради своих интересовПольша в сентябре 1939 года была обречена на разгром гитлеровской Германией – Варшава просто «проспала» сосредоточение сил вермахта у своих границ, к тому же Лондон не собирался оказывать реальную военную поддержку плохо подготовленной польской армии, и современным властям Польши следует помнить о том, как западные государства отдали их страну на заклание ради своих интересов, рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров.