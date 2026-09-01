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Пятый канал

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«Рабочие истории»: губернатор Приморья раскрыл детали закрытой беседы с Путиным

«Рабочие истории»: губернатор Приморья раскрыл детали закрытой беседы с Путиным

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о закрытом разговоре «на два слова» с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в августе после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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