«Рабочие истории»: губернатор Приморья раскрыл детали закрытой беседы с Путиным

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о закрытом разговоре «на два слова» с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в августе после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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