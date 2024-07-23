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Царьград

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На юге Украины в Николаеве не могут потушить загадочный мощный пожар

На юге Украины в Николаеве не могут потушить загадочный мощный пожар

Масштабный пожар на юге Украины в Николаеве, который начался еще днем 23 июля, не удается потушить до сих пор, сообщает украинское издание "Страна".

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