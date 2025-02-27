Топ-12 опасных болезней: Как они обманывают даже врачей. Часть 1

Топ-7 смертельно опасных болезней: Как они обманывают даже врачей Вы чувствуете усталость, ломоту в теле, немного повышенная температура и списываете это на простуду? А что, если за привычными симптомами скрывается опасное заболевание, которое даже врачи часто путают с другими недугами? Некоторые болезни — настоящие мастера маскировки.