Грандиозные салюты 9 мая: столица и города-герои отмечают 80 лет Победы!

В 80-ю годовщину Победы вечером 9 мая в Москве и других городах-героях пройдут праздничные салюты. Согласно приказу министра обороны Андрея Белоусова, задействованы будут воинские части, чтобы озарить небо тридцатью артиллерийскими залпами и фейерверками.