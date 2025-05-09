Грандиозные салюты 9 мая: столица и города-герои отмечают 80 лет Победы!

В 80-ю годовщину Победы вечером 9 мая в Москве и других городах-героях пройдут праздничные салюты. Согласно приказу министра обороны Андрея Белоусова, задействованы будут воинские части, чтобы озарить небо тридцатью артиллерийскими залпами и фейерверками.
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