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В Европе инженера арестовали за передачу Китаю технологий производства полупроводниках из нитрида галлия

В Европе инженера арестовали за передачу Китаю технологий производства полупроводниках из нитрида галлия

Работал на BelGaN и в то же время руководил ее китайским конкурентом В Бельгии арестовали 52-летнего инженера бельгийско-китайского происхождения по подозрению в промышленном шпионаже и незаконной передаче Китаю интеллектуальной собственности и коммерческих секретов производителя полупроводников BelGaN.

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