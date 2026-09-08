В Европе инженера арестовали за передачу Китаю технологий производства полупроводниках из нитрида галлия

Работал на BelGaN и в то же время руководил ее китайским конкурентом В Бельгии арестовали 52-летнего инженера бельгийско-китайского происхождения по подозрению в промышленном шпионаже и незаконной передаче Китаю интеллектуальной собственности и коммерческих секретов производителя полупроводников BelGaN.