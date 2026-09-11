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Die Welt: Мерц навредил себе провальной речью после поражения ХДС на выборах

Die Welt: Мерц навредил себе провальной речью после поражения ХДС на выборах

Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц навредил себе провальным выступлением в бундестаге после поражения партии на выборах в Саксонии-Анхальт.

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