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То ли еще будет: самую протяженную трассу в РФ откроют к 2030 году

То ли еще будет: самую протяженную трассу в РФ откроют к 2030 году

Трасса М-12 Восток — будет продлена до Тюмени в 2026-м году. Об этом Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на открытии трасс и транспортных узлов — оно прошло в Подмосковье, Петербурге, Башкирии.

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