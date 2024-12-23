То ли еще будет: самую протяженную трассу в РФ откроют к 2030 году

Трасса М-12 Восток — будет продлена до Тюмени в 2026-м году. Об этом Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на открытии трасс и транспортных узлов — оно прошло в Подмосковье, Петербурге, Башкирии.