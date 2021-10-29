ДрузьяПолитикаКлады Смутного времениТайны ХХ века Клады Смутного времени Смутным временем называют примерно 20 лет в истории России после 1598 года.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновОбряд на Самайн. Автор: Татьяна Гончарова. В Самайн мы прощаемся со всем, что мешает нам жить счастливо. Предлагаю простой обряд для избавления от вредных привычек, болячек и всего ненужного. Возьмите три тонкие свечи, не окрашенные. Иглой напишите на каждой то, от чего хотите избавится. Одна свеча-одно слово. Например- Болезнь. Страх. Безденежье. Растолките в ступке полынь, шалфей и мяту. Обкатайте свечи. Сделайте скрутку косичкой. Когда плетёте говорите: Косицу плету, в неё (что написано на свечах) вплетаю, впечатываю. От себя убираю, в воск добавляю. Все сказанное к воску прилепляется, тело и дух мой от бед избавляется. В ночь с 31 октября на 1 ноября зажечь свечи со словами: Что в свечу с меня забрано, впечатано, С воском тает, в огне сгорает. Как я сказал/а, так тому и быть. Истинно. Во время прогораете свечей визуально представить как сгорает все плохое. Я всегда свечи мажу своей кровью, но это по желанию. Свечи можно установить в соль. Когда скрутка сгорит, осторожно перчатками взять огарки и сжечь в костре или вместе с солью закопать.ВПВалерий ПротасовПотрясающе интересный материал о народах Средней Азии. Достоин энциклопедийного фонда.Комментировать
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