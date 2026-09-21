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Не роли, а биография: пятеро известных актёров, начинавших сварщиками, слесарями и прорабами

Не роли, а биография: пятеро известных актёров, начинавших сварщиками, слесарями и прорабами

Заводской цех, гараж со сварочным аппаратом, ферросплавная печь, московская стройплощадка. Для этих пятерых актёров физический труд не был коротким эпизодом в биографии — он был профессией, с окладом и сменным графиком.

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