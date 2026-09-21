Не роли, а биография: пятеро известных актёров, начинавших сварщиками, слесарями и прорабами

Заводской цех, гараж со сварочным аппаратом, ферросплавная печь, московская стройплощадка. Для этих пятерых актёров физический труд не был коротким эпизодом в биографии — он был профессией, с окладом и сменным графиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЛ «Меня называли ур...
- Не всегда Мальдив...
- «Собчак плакала о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым