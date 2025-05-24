Трамп выходит из подчинения Лондон-Сити и Глобальной империи финансистов? Джона Кеннеди за это убили

РИА Новости: США, [24.05.2025 2:21]Трамп и Рубио проводят масштабную реформу Совета по национальной безопасности, видя в его структуре "глубинное государство" и несоответствие взглядам администрации, сообщили американские чиновники изданию Axios.
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