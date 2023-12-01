Уполномоченный Кабардино-Балкарии провел мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов

Уполномоченный в Кабардино-Балкарской Республике Юрий Афасижев провел мониторинг деятельности на территории республики ряда федеральных государственных органов контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за десять месяцев текущего года.