В Goodyear создали умные шины, которые распознают дождь, снег и лёд, повышая эффективность торможения автомобиля

Производитель шин Goodyear представил на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе на этой неделе инновационную технологию, которая должна повысить эффективность торможения в плохих погодных условиях.
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