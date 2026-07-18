Демократы в США выступили против новых санкций в отношении России

Демократы в конгрессе США опротестовали проект санкций против России Конгрессмены США Шнайдер и Байер сочли законопроект инструментом, который может дать Трампу право вводить пошлины без одобрения американского парламента Члены палаты представителей США Брэд Шнайдер (демократ, Иллинойс) и Дон Байер (демократ, Вирджиния) выступили против законопроекта об усилении санкций против России, сочтя его предлогом для получения президентом Дональдом Трампом права вводить пошлины без одобрения конгресса, говорится в опубликованном на сайте Байера совместном заявлении.