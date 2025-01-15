14,01,25 Курахово - Дачное Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение бронеавтомобиля ВСУ на позиции южнее Дачного после обстрела FPV-дроном ВС РФ.
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14,01,25 Курахово - Дачное Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение бронеавтомобиля ВСУ на позиции южнее Дачного после обстрела FPV-дроном ВС РФ.
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