Эффективность выполнения программы составила 91,2%

Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижениях в области транспортной инфраструктуры за 2025 год. В городе открыли новые станции метро, обновили парк транспортных средств и внедрили цифровые сервисы, написал «Петроград».
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