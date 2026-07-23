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Эффективность выполнения программы составила 91,2%

Эффективность выполнения программы составила 91,2%

Власти Санкт-Петербурга отчитались о достижениях в области транспортной инфраструктуры за 2025 год. В городе открыли новые станции метро, обновили парк транспортных средств и внедрили цифровые сервисы, написал «Петроград».

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