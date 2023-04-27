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Спикер Палаты представителей Маккарти обвинил президента Байдена в том, что он ставит под угрозу экономику США

Спикер Палаты представителей Маккарти обвинил президента Байдена в том, что он ставит под угрозу экономику США

Спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти обвинил хозяина Белого дома Джо Байдена в том, что он ставит под угрозу экономику страны.

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