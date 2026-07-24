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Царьград

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МВД: десятилетний ребенок выпал из окна в Волгограде

МВД: десятилетний ребенок выпал из окна в Волгограде

В Волгограде, в Краснооктябрьском районе, произошла трагедия: десятилетний ребенок упал из окна восьмого этажа жилого дома и погиб на месте.

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