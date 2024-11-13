В Калуге сотрудников компаний обвиняют в махинациях с электроэнергией

Сотрудники двух калужских коммерческих организаций предстанут перед судом за нанесение ущерба энергосбытовой компании на сумму свыше 15,5 млн рублейСотрудники двух калужских коммерческих организаций предстанут перед судом за нанесение ущерба энергосбытовой компании на сумму свыше 15,5 млн рублей.
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