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Университет РОСБИОТЕХ запускает международный образовательный проект

Университет РОСБИОТЕХ запускает международный образовательный проект

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) запускает международный образовательный проект — «Школу профессионального мастерства специалистов, осуществляющих организацию работы в центрах дополнительного образования в странах СНГ, Африки, Ближнего Востока и Азии».

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