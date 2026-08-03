Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) запускает международный образовательный проект — «Школу профессионального мастерства специалистов, осуществляющих организацию работы в центрах дополнительного образования в странах СНГ, Африки, Ближнего Востока и Азии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии