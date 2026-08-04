С января по июль над 52 субъектами России сбили 54,5 тысячи украинских дронов. Краснодарский край упоминался в отчётах 256 раз

С января по июль над 52 субъектами России сбили 54,5 тысячи украинских дронов. Краснодарский край упоминался в отчётах 256 разМинистерство обороны России регулярно публикует информацию о работе средств противовоздушной обороны.
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