Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн выступил против дальнейшего выделения американской финансовой помощи Украине.
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