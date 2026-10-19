За девять месяцев 2026 года в Московской области состоялись 1446 ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
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