Захарова: Зеленскому пора понять, что он очередной заложник системы США

Президенту Украины пора осознать, что он является лишь очередной строчкой в списке жертв американской системы и заложников избирательного процесса в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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