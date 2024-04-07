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Захарова: Зеленскому пора понять, что он очередной заложник системы США

Захарова: Зеленскому пора понять, что он очередной заложник системы США

Президенту Украины пора осознать, что он является лишь очередной строчкой в списке жертв американской системы и заложников избирательного процесса в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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