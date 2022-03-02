Культурология.рф

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История и археология: «Ненавижу войну»: Как сложилась судьба француженки, которая легла на рельсы перед поездом, перевозящим танки

История и археология: «Ненавижу войну»: Как сложилась судьба француженки, которая легла на рельсы перед поездом, перевозящим танки

Во времена вооруженных конфликтов всегда находились отважные женщины, призывающие воюющие стороны к миру.

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