IDC: четвёртый квартал 2023 года стал для рынка ПК худшим сезоном с 2006 года Анали...

IDC: четвёртый квартал 2023 года стал для рынка ПК худшим сезоном с 2006 годаАналитики IDC уже подвели предварительные итоги четвёртого квартала и всего 2023 года для рынка ПК, отметив присутствие нескольких противоречивых тенденций.
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