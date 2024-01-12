IDC: четвёртый квартал 2023 года стал для рынка ПК худшим сезоном с 2006 года Анали...

IDC: четвёртый квартал 2023 года стал для рынка ПК худшим сезоном с 2006 годаАналитики IDC уже подвели предварительные итоги четвёртого квартала и всего 2023 года для рынка ПК, отметив присутствие нескольких противоречивых тенденций.