Без сенсаций: думская оппозиция отказалась требовать отставки Набиуллиной

Представители парламентской оппозиции в Госдуме отказались от своих прежних требований отправить в отставку главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, которая сегодня выступает перед депутатами с отчетом о работе за 2023 год.
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