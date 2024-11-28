Люди с длинными безымянными пальцами предрасположены к алкоголизму

Фото: timesofindia.indiatimes.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что ученые из США провели исследование, в ходе которого обнаружили связь между длиной безымянного пальца и предрасположенностью к алкоголизму.
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