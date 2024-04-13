5 самых агрессивных пород кошек

Котики — наши любимцы и верные друзья. Они могут быть милыми и безобидными, но некоторые породы кошек от природы обладают агрессивным характером, что может представлять опасность для хозяев и других домочадцев.
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