Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый трёхлетний контракт с Игорем Ларионовым

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый трёхлетний контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Минувший хоккейный сезон стал для нижегородского «Торпедо» самым успешным за последние 30 лет – значит, вектор развития выбран правильный.
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