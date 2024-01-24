Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый трёхлетний контракт с Игорем Ларионовым

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый трёхлетний контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Минувший хоккейный сезон стал для нижегородского «Торпедо» самым успешным за последние 30 лет – значит, вектор развития выбран правильный.