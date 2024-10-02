После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ

После освобождения Угледара ВС РФ предстоит пройти выстроенные ВСУ серьезные оборонительные позиции, что в перспективе позволит российским подразделениям выйти к южному берегу реки Волчья и вплотную приблизится к Курахово.
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