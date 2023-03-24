У планеты Плутон в каком-то смысле целых три Дня рождения

Планета Плутон в каком-то смысле имеет целых три дня рождения. Часто пишут, что свое название он получил 24 марта 1930 года, хотя есть и другая дата — 1 мая того же года.
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