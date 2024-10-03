Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Территория, которую будут реконструировать, находится на Ленинградском проспекте Утверждён проект планировки территории площадью 89,97 гектара, расположенной в районах Беговой и Хорошевский Северного административного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии