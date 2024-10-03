Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Территория, которую будут реконструировать, находится на Ленинградском проспекте Утверждён проект планировки территории площадью 89,97 гектара, расположенной в районах Беговой и Хорошевский Северного административного округа.

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