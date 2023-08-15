Свердловская область, Малое Чертово городище

Верх-Исетский гранитный массив, буквально напротив центра массива - Чертова городища, расположены каменные палатки под названием Малое Чертово городище или Малые черти или еще проще - Чертята) В отличие от Чертова городища, здесь нет высокой стены из гранита, Малые черти, представляют собой весьма протяженную, около 400 м, но не высокую скальную гряду, до 10м в высоту иногда - вообще отдельно стоящие валуны но при этом, формы и положения их еще более удивительны, чем на Чертовом городище как будто кто то специально сложил так эти глыбы.