Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью

Политнавигатор 15-летняя уроженка Харьковской области, задержанная в Феодосии за разбросанные желтые шарики с проукраинскими лозунгами и прокламации на административных зданиях города, действовала по указаниям координатора и получала оплату.
Политнавигатор 15-летняя уроженка Харьковской области, задержанная в Феодосии за разбросанные желтые шарики с проукраинскими лозунгами и прокламации на административных зданиях города, действовала по указаниям координатора и получала оплату.
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