Фейков нет. Только достоверные новости

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лора Тихонова
    Точнее надо быть,история ляпов не прощает.тем более на таком уровне.Фото с Гагариным ...
  • Юрий Рыбин
    Как всегда завихрение в мозгуЗахар Прилепин: П...
  • Владимир
    В казахистане растёт травка, которой сейчас массово засеивают украину. Наверное нет в мире казаха, который не курил ..."Казахи построили...

Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью

Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью

Политнавигатор 15-летняя уроженка Харьковской области, задержанная в Феодосии за разбросанные желтые шарики с проукраинскими лозунгами и прокламации на административных зданиях города, действовала по указаниям координатора и получала оплату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Наказывать надо, а не пальчиком грозить.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх