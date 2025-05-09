И снова нам нужна одна победа...

Из не очень старой (2022, первый год СВО) тетради.День Победы сегодня — не такой, как обычно. Слово «обычно» к этому празднику не подходит и не подходило, но только сегодня мы узнали: насколько исключительным был этот великий день всегда.
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