Мировое обозрение

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В Вашингтоне ультраправые провели демонстрацию под лозунгом вернуть Америку

В Вашингтоне ультраправые провели демонстрацию под лозунгом вернуть Америку

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Более 100 членов американской ультраправой группировки "Патриотический фронт" прошли с демонстрацией в центре Вашингтона, но столкнулись с логистическими трудностями по ее завершению, сообщает издание Daily Beast.

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