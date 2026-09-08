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Аутизм, синдром Туретта и ОКР имеют общие генетические корни

Аутизм, синдром Туретта и ОКР имеют общие генетические корни

Пренатальное и постнатальное развитие нашего мозга включает в себя сложный каскад химических процессов, разветвленные сигнальные пути мозга и разворачивающиеся нейронные клетки — эволюцию Вселенной в микрокосме.

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